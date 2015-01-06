Aracın plakası 12,5 milyon kazandırdı

Milli Piyango talihlisi 21 yaşındaki Murat Alişan'ın büyük ikramiye isabet eden biletini minibüsünün plakasına göre seçtiği kaydedildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde 21 yaşındaki minibüs şoförü Murat Alişan'a, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için Aydın'dan aldığı çeyrek bilete büyük ikramiyenin isabet ettiği bildirildi.

Akkent Mahallesinde yaşayan Şükrü Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki oğlu Murat Alişan'ın Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için Aydın'dan aldığı "2692160" numaralı çeyrek bilete büyük ikramiyenin isabet ettiğini kaydetti.

Alişan'ın kardeşi Mahmut Alişan, amcasının oğlu Sait Alişan ve bir banka müdürüyle sabah saatlerinde Milli Piyango Genel Merkezi'ne gittiğini ifade eden baba Alişan, şöyle konuştu:

"Minibüs şoförlüğü yapan oğlum 20 NR 160 plakalı minibüsün plakasını biletin son üç numarası olarak seçmiş. Aracın plakası kendisine 12,5 milyon kazandırdı. Evlilik hazırlığı yapan oğluma evimizin yanında ev yapımına başlamıştık. Oğlum 1,5 yıl kadar nişanlı kaldıktan sonra 15 gün önce nişanlısından ayrıldı."

Milli Piyango'nun "yılbaşı özel çekilişi"nde 50 milyon liralık ikramiye isabet eden "2692160" numaralı çeyrek biletin sahibinin Çallı olması ilçede heyecan yarattı.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Piyango'nun büyük ikramiyesinin ilçelerine çıkmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Büyük ikramiyenin ilçemize çıkması herkesi mutlu etti. Para çıkan arkadaşımızı tanıyorum. İşinde gücünde herkesin sevdiği genç bir arkadaşımız. İnşallah ailesine, Çal'a hayırlar getirir. Bu paranın ilçemize de faydası olacağını düşünüyorum. Yılbaşında çifte mutluluk yaşadık."

İbrahim Kasımoğlu isimli bir vatandaş ise çok şaşırdığını belirterek ikramiyenin çıkan kişi ve Çal ilçesi için hayırlı olmasını diledi.

Milli Piyango'nun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 50 milyon liralık büyük ikramiye, "2692160" numaralı çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin ikisinin Aydın'da, diğerlerinin de Niğde ve Ankara'da satıldığı açıklanmıştı.