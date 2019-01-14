Aracın motor kısmına giren kedi güçlükle çıkartıldı

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ\'de, yavaşlayan trafikte seyir halindeki otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mimarsinan Caddesi üzeri Bölge Trafik Amirliği kavşağında meydana geldi. Yavaşlayan trafikte seyir halindeki 34 ZLU 39 plakalı otomobilin motoruna kedi girdiğini gören çevredekiler, durması için sürücüyü uyardı. Bunun üzerine sürücü, güvenli yere alarak aracını durdurdu. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği üyelerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın motor kısmına giren kediyi su dökerek çıkarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan kedi, Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürüldü.

(FOTOĞRAF)