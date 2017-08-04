Aracın kilometresini düşürüp satan kişilere hapis cezası geliyor

Adana'da satın aldığı aracın kilometresini düşürüp fiyatını arttırarak sattığı ileri sürülen zanlı ile vekalet verdiği iki kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana’da yaşayan F.K, 01 DBT 58 plakalı 237 bin 500 kilometredeki 2003 model otomobilini 21 Nisan’da Adana 15. Noterliği kanalıyla S.İ'ye 27 bin liraya sattı.

BİMER’e şikayet sonrası cumhuriyet savcısı iddianame hazırlandı

Çukurova Oto Pazarı’nda yeni otomobil almak için araçlara bakan F.K, sattığı aracın kilometresinin 140 bine düşürülüp 31 bin 750 liradan satışa çıkarıldığını görünce BİMER’e şikayette bulundu.

Şikayet doğrultusunda başlattığı soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, aracı satışıyla ilgili Ş.İ. ile vekalet verdiği kardeşi S.İ. ve arkadaşı O.F.Ş. hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan iddianame hazırlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz 3 sanığın 7 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar da adli para cezasıyla cezalandırılması istendi.

İddianameden

İddianamede, şüphelilerin internet üzerinden irtibat kurdukları F.K'nin aracını aldıktan sonra kilometresini değiştirmek suretiyle kısa zamanda fiyatında farklılık arz edecek şekilde müştekiye satışını sağladıkları, birlikte suç işleme kastıyla hareket ederek üzerlerine atılı "nitelikli dolandırıcılık suçunu" işlediklerine dair haklarında kamu davası açmak için yeterli şüpheli bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi.