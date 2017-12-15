Aracın bagajında tarihi küp bulundu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan aracın bagajında tarihi eser niteliği taşıyan küp ele geçirildi.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan- Gelibolu yolu üzerindeki Mahmutköy mevkisinde gerçekleştirdikleri yol kontrolünde, şüphelendikleri Ö.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı incelemede, bagajın içinde tarihi eser niteliği taşıyan küp bulundu. Araç sürücüsü Ö.Ç., gözaltına alınırken, küpü jandarma ekiplerine teslim etti. Ö.Ç., jandarmada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, Edirne Müze Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığı görüşmede küpün anfora (tarihi eser) statüsünde olduğu bilgisini aldı.

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