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Yaşam

Aracı taşlanan kadın sürücü kanlar içinde kaldı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde kepenk kapama eylemin yapıldığı bugün bazı gruplar kentin değişik yerlerinde yasadışı gösteriler düzenledi.

28 Nisan 2009 03:00


Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde kepenk kapama eylemin yapıldığı bugün bazı gruplar kentin değişik yerlerinde yasadışı gösteriler düzenledi.

Cizre girişinde barikat kurup lastik yakarak karayoluna trafiğe kapatan protestoculara polis müdahale etti. Tazyikli su ve gaz bombası sıkarak grubu dağıtmaya çalışan polise protestocular taş attı. Polis, protestocuları dağıtırken, ara sokaklara kaçanlar güvenlik güçlerine taş atmayı sürdürdü.

KADIN SÜRÜCÜYE SALDIRI

Bu arada Cizre-İdil karayolunda bir grup gösterici ismi henüz öğrenilemeyen ve özel otomobiliyle seyreden bir kadınının otomobiline taşlı saldırıda bulundu. Atılan taşlar otomobilin camlarının kırılıp kaportasına hasar verirken, kadın sürücüye de taşlar isabet etti. Atılan taşlardan yaralanan kadını polis göstericileri dağıtarak kurtardı. Kadın sürücü Cizre Devlet hastanesi'ne götürülüp tedavi altına alındı.

Polis, Cudi ve Nur Mahallesi'nde sokaklara barikatlar kurup ateş yakan göstericileri dağıtmak için operasyonlarını sürdürüyor.

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