Aracı kurumların toplam net karı ilk yarıda yüzde 57 arttı

İstanbul, 13 Ekim (DHA) - Türkiye\'de faaliyet gösteren aracı kurumların toplam net kârı, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 57 artarak 387 milyon liraya yükseldi.

Sermaye Piyasasında Gündem’in yeni sayısında, sektörün ilk altı ayına ilişkin verileri hakkındaki görüşlerini paylaşan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, \"Aracı kurumlar açısından bakıldığında, işlem hacimlerinin genel olarak artış eğiliminde olduğunu görüyoruz\" dedi ve ekledi:

\"Aracı kurumların pay piyasasındaki işlem hacmi yüzde 15 artarak 1.3 trilyon liraya ulaşırken, vadeli işlemlerde artış oranı yüzde 24’e yükseldi.

Derlediğimiz verilerden bir başka gözlemimiz pay senedi işlem hacmi içerisinde internet üzerinden yapılan işlemlerin artması oldu.

\"2016 yılı genelinde toplamın yüzde 33’ü kadar olan internet üzerinden işlemlerin payı, 2017’nin ilk yarısının sonunda yüzde 39’a yükseldi.

\"Yeni düzenlemelerle birlikte kaldıraçlı işlemlerin işlem hacmi yaklaşık olarak önceki yılın yarısında indi.

\"Kurumsal finansman tarafında, pay arzları öncelikle yıla göre yüzde 266’lık bir artış söz konusu: toplam üç adet arzda 1.25 milyar liralık bir hasılat elde edildi.

\"Bu ortamda aracı kurumların toplam net karı bir önceki yıla göre yüzde 57 artarak 387 milyon lira oldu.

\"Genel olarak değerlendirildiğinde, kaldıraçlı işlemlere ilişkin yapılan yeni düzenleme dolayısıyla yaşanan gelir kaybının, diğer piyasaların büyümesiyle elde edilen gelirlerle büyük ölçüde giderildiğini söyleyebiliriz.\"

TSPB tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen \"Kamera Elinde Geleceğin Cebinde\" Kısa Film Yarışması’na başvurular yoğun istek üzerine 23 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

TSPB\'den ypılan açıklamaya göre, \"Küçük birikimler, büyük mucizeler yaratır!\" sloganlı yarışmada, 12 bin liraya varan ödüller ve çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Toplumda finansal bilincin artmasına katkıda bulunmak hedefiyle düzenlenen ve yurt içi ile yurt dışından tüm katılımcılara açık olan yarışmaya, cep telefonuyla çekilen videolarla da katılmak mümkün oluyor.

18 yaşını dolduran herkesin katılımına açık olan yarışmaya başvurmak için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor.

Yarışma sonucunda birinci 12 bin lira, ikinci 10 bin lira, üçüncü ise 7 bin 500 liralık para ödülü kazanırken; ilk 10’a giren yarışmacılara TSPB tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden birine ücretsiz katılma imkanı ve 1 yıl süreli İKSV Mavi Lale Kart Üyeliği hediye edilecek. Ayrıca, ilk üçe giren katılımcılar dokuz aylık Sinemia üyeliği kazanacak.