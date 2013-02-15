Aracı çekmediysen, ücret alamazsın

İstanbul'da aracının çekilmediği hâlde polis tarafından kendisinden 60 TL alınan avukat, ödediği parayı almak için dava açtı. Mahkeme, verdiği kararda, 'çekilmeyen araçtan ücret alınamaz' kararı verdi

Avukat Şamil Gerek, bir grup arkadaşı ile kafede oturduğu sırada aracının çekiciye yüklenmek istediğini fark etti. Gerek, hemen aracının başına giderek kendisini tanıttı. Polisler, çekiciye yüklenmek üzere olan araç için 60 TL’lik ‘çekici ücreti’ istedi. Gerek, aracın henüz yerde olduğunu, bu nedenle parayı ödemeyeceğini söyledi. Tartışma uzadı. Gerek’in bir arkadaşı 60 TL’yi polislere ödedi. Gerek, avukatı aracılığı ile 60 TL için dava açtı. Mahkeme ‘çekilmeyen araç için ücret alınamaz’ dedi; İstanbul Trafik Vakfı’nı haksız buldu. Karar, milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor.

Hürriyet Gazetesi'nden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren olay 20 Aralık 2010’da saat 21.00 sıralarında yaşandı. Av. Gerek ve aralarında avukatlarında olduğu 6-7 kişilik grup Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan bir kafede sohbet ediyordu. Gerek de araçların dizili olduğu yere aracını park etti ve arkadaşlarının yanına gitti. Kısa bir süre sonra yan masadan bir kişinin uyarısı ile aracının çekiciye yüklenmek üzere olduğunu fark etti. Hemen dışarı çıktı, 10 gün kadar önce sıfır aldığı aracının başına gitti.

''Butona bastırdı 'bak araç havada' dedi'

Polis memuru Kenan Şahin’e araç sahibi olduğunu söyledi. Arkadaşları da peşinden gelmişti. Araç çekiciye yüklenmek üzere hazırlanmıştı. Ancak henüz tekerlekleri yerdeydi. Çekici İstanbul Trafik Vakfı’na ait olduğu anlaşıldı. Av. Gerek, aracı bırakmalarını, hatalı park nedeni ile kendisine ceza yazılmasını talep etti.

Polis Şahin, 60 TL’lik çekici ücreti ödemesini istedi. Gerek, aracının başında olduğunu, üstelik aracın çekiciye yüklenmediğini, bu nedenle çekici ücreti talep edilemeyeceğini söyledi. O sırada Polis Şahin’in işareti ile çekici şoförü butona basarak aracı 20-25 cm kadar havaya kaldırdı. Polis Şahin’in “Bak araç havada” ifadesi ile tartışma giderek alevlendi. Olay yerine Asayiş Şube’den 7-8 polis de takviye güç olarak olay yerine çağrıldı.

45 dakika kadar süren devam eden tartışmada Av. Gerek’in bir arkadaşı olayın daha fazla büyümemesi için 60 TL’lik ücreti ödedi; makbuzu aldı.

'Valilik soruşturma izni vermedi'

Şamil Gerek kendisi için ödenen 60 TL’yi arkadaşına iade etti ve avukatı aracılığı ile yargı süreni başlattı. Önce olay ile ilgili polis memuru Şahin ve aracın çekicisi Kahraman hakkında savcılığı şikâyette bulundu. Ancak İstanbul Valiliği polis memuru hakkında soruşturma izni vermedi. Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan itiraz da sonuç vermeyince bu kez ödenen 60 TL’nin iadesi için hukuki süreç başlatıldı.

'Çekici'den 12,1 milyon gelir'

İstanbul Trafik Vakfı verilerine göre 2011 yılı gelirleri 20.956 bin TL seviyesinde. Anılan rakamın 12,1 milyon TL’si çekicilerden elde ediliyor. 8 milyon TL’lik gelir ise, çekilen araçların bırakıldığı otoparklardan elde ediliyor. Vakfın 2011 yılı giderleri ise 15.260 bin TL olarak kayıtlara yansıdı. İstanbul genelinde yılda 135 bin aracın çekildiği tahmin ediliyor. Kent genelinde trafiğe kayıtlı 3,5 milyon araç bulunurken söz konusu araçların 2 milyonu hareketli. Sadece Boğaz köprülerinden günlük 500 bin civarında araç geçiş yapıyor.

'Çekmediysen ücret alamazsın'

Bunun için öncelikle İcra Müdürlüğü nezdinde icra takibi yapıldı. Vakfın avukatı icra takibine itiraz etti. Gerek’in avukatı bu kez Sulh Hukuk Mahkemesi’ne, itirazın iptali davası açtı. 17 Mart 2011’de İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava geçtiğimiz Aralık ayında sonladı. Mahkeme gerekçeli kararını 10 Ocak’ta kaleme aldı.

Gerekçeli kararında, henüz çekici ile otoparka çekilmeyen bir araç için ücret talep edilemeyeceğine işaret eden mahkeme, davaya konu araç için bir çekici masrafı oluşmadığını, çekilmeyen araç için de çekici bedelinin alınamayacağını hükmetti.

Mahkeme 60 TL’lik asıl alacak için icra işleminin devamına da karar verirken avukatlık masraflarını da davalı İstanbul Trafik Vakfı’nın ödemesine hükmetti.

'Çekiciye haciz işlemi'

Şamil Gerek’in avukatı, gerekçeli kararın yazılması ile birlikte icra işlemine kaldıkları yerde devam etti. Dün İstanbul İcra Müdürlüğü nezdinde tamamlanan işlemlerden sonra, Vakfa ait bir çekiciye haciz işlemi uygulandı.