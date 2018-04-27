Araca sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR’dan Atatürk Havalimanı’na gelen aracın aracın şoförü aracından kedi sesleri gelmesi üzerine itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Aracın motor kısmına sıkıştığı belirlenen bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Anıl Ağır özel aracıyla bir yolcusunu bırakmak üzere Atatürk Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali’ne geldi. Yolcusunu bıraktıktan sonra aracına tekrar binen Ağır, bu sırada kedi sesi duydu. Yaptığı kontrolde bir kedinin aracın motor kısmına sıkıştığını belirledi. Çevredekilerin yardımıyla kediyi çıkarmaya çalışan Ağır, bu denemesinde başarılı olamadı. Bunun üzerine araç sürücüsü itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yaptığı çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

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