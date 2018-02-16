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Araç yıkamadaki köpük makinesinden madeni paraları çaldılar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki araç yıkama yerindeki köpük makinesindeki madeni paralar çalındı

16 Şubat 2018 15:07

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki araç yıkama yerindeki köpük makinesindeki madeni paralar çalındı.
Olay, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Barbaros Mahallesi girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda araç yıkama yerinde bulunan 1 TL ile çalışan köpük makinesini açan kişiler, içerisinde bulunan madeni paraları çaldı. Akaryakıt istasyonu çalışanları sabah köpük makinesinin kırılıp içerisindeki paraların çalındığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis incelemede bulundu. Makinenin içerisinde yaklaşık 50 TL olduğu tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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