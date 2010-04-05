Araç sahiplerinin dikkatine: Hız limitleri değişti

T24-Karayollarını hız limitlerinde değişiklik yaptı. Karayolarının tanımlarına bölünmüş yollar da dahil oldu.





Karayollarının tanımlarına bölünmüş yollar da eklendi. Hız limitleri değişti.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da, karayollarının tanımlarına bölünmüş yollar da eklendi. Karayollarında hız limitleri değişti.



Yasaya göre, "Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları şehirlerarası karayollarında 90 kilometre, bölünmüş yollarda 110 kilometre, otoyollarda 120 kilometre saat hızı geçmemek üzere yönetmelikle belirlenir" ifadesi kondu.