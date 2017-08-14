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Yaşam

Araç park etme kavgasında 2 kişi yaralandı

Saldırganın yakalanması için Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı

14 Ağustos 2017 18:09

Amasya'da bir kişi, aracını evlerinin önüne park etmesini istemeyen çifti bıçakla yaraladı.

NTV'nin haberine göre Kirazlıdere Mahallesi'nde Ömer (62) ve Şerife Aktürk (60) çifti, evlerinin önünde aracını park etmek isteyen, kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi Aktürk çiftini bıçakla yaralayarak kaçtı.

Yaralanan çift, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırganın yakalanması için Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

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