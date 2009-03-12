Araç muayenesinde randevu dönemi

Kara Ulaştırması Genel Müdürü Talat Aydın, araç muayene istasyonlarındaki sıra bekleme sorununu tamamen sona erdirmek için 15 Marttan itibaren randevulu sisteme geçileceğini bildirdi.



Aydın, Ulaştırma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, araç muayene istasyonlarında bugüne kadar hem hizmet verenler hem de hizmetten yararlananlar açısından bir geçiş süreci yaşandığını anlattı.



Bu süreçteki en büyük sıkıntının sıra beklerken oluşan uzun kuyruklar olduğunu belirten Aydın, bu sorunu çözmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.



Çalışmalar kapsamında çift vardiya sistemi uyguladıklarını, hizmet süresini uzattıklarını, araçlara numara verdiklerini anlatan Aydın, şunları kaydetti:



"Bunlar sıkıntıyı biraz giderdi ancak tamamen çözemedi. Biz de en doğru çözüm için çalışmalarımızı sürdürdük. Bu kapsamda araç muayene istasyonlarındaki sıra bekleme sorununu tamamen sona erdirmek için randevulu sisteme geçiyoruz. Buna göre, bütün istasyonlardaki kapasitenin yarısı randevuya tahsis edilecek. 15 Mart Pazar gününden itibaren Ankara ve İstanbul'daki istasyonlar randevu vermeye başlayacak. Sistem, 16 Martta Ankara ve İstanbul, 23 Martta İzmir ve Bursa, 30 Martta da yoğun olduğunu belirlediğimiz 10 ilde faaliyete geçecek. Bu ayın sonunda araç muayene istasyonlarında yoğunluk yaşanan 14 ilde randevulu sisteme geçilmiş olacak."



Aydın, randevuların 0212 444 80 08 numaralı telefondan ya da www.ulastırma.gov.tr, www.ubak.gov.tr, www.kugm.gov.tr ve www.tuvturk.com.tr internet adreslerinden alınabileceğini söyledi.



Talat Aydın, araç muayene istasyonlarında yeni sisteme geçilmesiyle birlikte ilk dönemlerde görülen şikayetlerin yürüttükleri çalışmalarla yüzde 90 oranında azaltıldığını da belirtti.



Araç muayenesinin ön koşulunun aracın vergi borcu bulunmaması olduğunu anlatan Aydın, istasyonda vergi tahsilatını mümkün kılan bir sistem oluşturmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.



Araçların yüzde 30’u ilk muayeneyi geçemiyor



Araç muayene istasyonlarında yapılan işlemlerle ilgili istatistikleri de açıklayan Aydın, özel sektör tarafından hizmet verilmeye başlanan 11 Ocak 2008'den bu yana 2 milyon 453 bin 450 aracın muayene edildiğini, bunların yüzde 30'unun ilk muayeneden geçemediğini anlattı.



Aydın, bu araçların yaklaşık 161 bininin kusursuz, 1 milyon 563 bininin hafif kusurlu, 690 bininin ağır kusurlu, 37 bininin de emniyetsiz olduğunu söyledi. Muayeneden geçemeyen araçlardan 673 bininin tekrar muayeneye girdiğini belirten Aydın, bunların ise sadece yüzde 6'sının muayeneden geçemediğini kaydetti.



Aydın, bu yıl Ocak ayında yaklaşık 503 bin aracın muayene edildiğini belirterek, "Bu rakama göre, yılda ortalama 6 milyon aracın muayene edileceğini öngörüyoruz. Bu, halkın yüksek oranda katılımını gösteriyor" dedi.



Bugüne kadar 450 milyon dolar yatırımla 80 ilde 188 sabit 76 seyyar işletmenin hizmete açıldığını ifade eden Aydın, araç muayene istasyonu olmayan Tunceli'ye ise 30 Nisana kadar istasyon açılacağını söyledi.

