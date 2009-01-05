Araç muayenesinde ’ceza kes’ uyanıklığı

Denizli’de, Karayolları tarafından belirlenen bölge dışında kaldığı gerekçesiyle araç muayenlerini yaptıramayanlar, ilginç bir çözüm yolu buldu.



Trafik polisine muayene süresi (vizesi) geçtiği için 61 TL’lik trafik cezası ve trafikten men cezası kestiren araç sahipleri, daha sonra araçlarınn bağlanmaması için, 7 günlük süre içinde zorunlu olarak bulundukları bölgedeki TÜVTURK Araç Muayene İstasyonları’nda işlemlerini yaptırabiliyor. Bir süre önce Türkiye’de kuzey ve güney olmak üzere iki ayrı bölge belirledi. Muayene istasyonlarının ihalesini de Doğuş Otomotiv, Akfen ve TÜVSÜD ortaklığı ile kurulan TÜVTURK, kazandı. TÜVTURK, Karayolları’nın belirlediği kriterler çerçevesinde, araçların plakalarına göre bulundukları bölge dışında muayenelerini yapmıyor. Bu sorunu aşmak için geliştirilen uyanıklığa en çok tayin nedeniyle mağdur olan öğretmen, subay, hakim, savcı ve polislerin başvurduğu belirtildi.



34 plakalı çoğunlukta



Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Kocatürkmen, özellikle İstanbul plakalı araçların ceza kestirmek istediğini belirterek şöyle dedi: "Kuzey- güney uygulaması nedeniyle kuzeyde kalan illere kayıtlı araçların muayenesi burada yapılmıyor. Vize süresini geçiren araçlar, bulunduğu bölgede ceza yerse işlemleri zorunlu olarak yapılıyor."