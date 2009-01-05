Araç muayenesinde ’ceza kes’ uyanıklığı

Denizli’de, Karayolları tarafından belirlenen bölge dışında kaldığı
gerekçesiyle araç muayenlerini yaptıramayanlar, ilginç bir çözüm yolu
buldu.
Trafik polisine muayene süresi (vizesi) geçtiği için 61 TL’lik trafik
cezası ve trafikten men cezası kestiren araç sahipleri, daha sonra
araçlarınn bağlanmaması için, 7 günlük süre içinde zorunlu olarak
bulundukları bölgedeki TÜVTURK Araç Muayene İstasyonları’nda
işlemlerini yaptırabiliyor. Bir süre önce Türkiye’de kuzey ve güney
olmak üzere iki ayrı bölge belirledi. Muayene istasyonlarının ihalesini
de Doğuş Otomotiv, Akfen ve TÜVSÜD ortaklığı ile kurulan TÜVTURK,
kazandı. TÜVTURK, Karayolları’nın belirlediği kriterler çerçevesinde,
araçların plakalarına göre bulundukları bölge dışında muayenelerini
yapmıyor. Bu sorunu aşmak için geliştirilen uyanıklığa en çok tayin
nedeniyle mağdur olan öğretmen, subay, hakim, savcı ve polislerin
başvurduğu belirtildi.
34 plakalı çoğunlukta
Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Kocatürkmen, özellikle İstanbul
plakalı araçların ceza kestirmek istediğini belirterek şöyle dedi:
"Kuzey- güney uygulaması nedeniyle kuzeyde kalan illere kayıtlı
araçların muayenesi burada yapılmıyor. Vize süresini geçiren araçlar,
bulunduğu bölgede ceza yerse işlemleri zorunlu olarak yapılıyor."