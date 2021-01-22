Araç muayenede kredi ve banka kartı dönemi başladı

Bugüne kadar yalnızca nakit olarak ödenebilen araç muayene ücretlerinin, kredi kartıyla ödenmesine yönelik yürütülen çalışmalar tamamlandı. Araç muayenesi ödemelerinde banka ya da kredi kartı dönemi başladı.

Kartla ödeme uygulaması, önce ayın ilk günlerinde Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde başladı. Ardından da diğer illerde yaygınlaştırıldı.

Taksit söz konusu mu?

Yetkililer, henüz taksit uygulamasının devreye alınmadığını, bu konu üzerinde de çalışıldığını söyledi.

Araç muayene ücreti kısa bir süre öncesine kadar sadece nakit olarak ödenebiliyordu fakat bu durum yaklaşık 1 hafta önce değişti. Araç muayene hizmetinin kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi konusunda gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları tamamlandı.

TÜVTÜRK'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Ocak 2021 tarihinden itibaren motorlu araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün Türkiye'nin 81 ilindeki sabit ve gezici araç muayene istasyonlarında araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretini banka kartı veya kredi kartı ile ödeyebilecek. Temassız ödeme imkânı ile de araç sahipleri daha güvenli ve hızlı bir şekilde işlemlerini sürdürebilecek. Ayrıca nakit ödemeler de kabul edilmeye devam edecek."

Komisyon alınıyor mu?

Bunun yanı sıra TÜVTÜRK, "Kredi kartıyla veya banka kartıyla yapılan işlemlerde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlediği hizmet bedeli ödeme tutarına eklenmektedir" açıklamasında da bulundu. Bu da demek oluyor ki kredi kartıyla ödemeler de komisyon alınması da söz konusu.

Araç muayene ücretleri yıl başında yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştı. Buna kapsamda 2021 araç muayene ücreti otomobiller için 342,20 TL'den 372,88 TL'ye çıktı. Otobüs ve kamyon, 462 TL 56 kuruştan, 503 TL 86 kuruşa yükseldi. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti ise 462,56 TL'den 503,86 TL'ye çıktı.

Gelen zamla birlikte traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 174,64 TL'den 189,98 TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz yıl 80 TL olan egzoz muayene ücreti ise 2021'de 90 TL oldu.