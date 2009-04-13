Araç muayene sahtekârlığı operasyonu: 4 gözaltı

Fenni araç muayene işlemlerinde kullanılan hologram ve etiketlerin sahtelerini bastıkları iddia edilen 4 kişi, gözaltına alındı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda, fenni araç muayene işlemlerinde kullanılan hologram ve etiketlerin sahtelerinin, Altındağ'da bir matbaada basıldığını tespit etti.



Bunun üzerine söz konusu matbaaya, Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, matbaa sahibi Çağatay R., ortağı Taner Y. ile Hasan K. ve Ahmet G. gözaltına alındı.



Operasyonda, hologram ve etiketlerin yapımında kullanılan seligrafı kalıbı, Ulaştırma Bakanlığı logolu aydınger kağıdı, piyasaya sürmek üzere hazırlanmış 261 tabaka, toplam 7 bin 895 adet sahte hologram ve etiket, "T.C" ibareli metal mühür, 3 adet değişik iş yeri başlıklarını taşıyan plastik kaşe ile değişik şahıslar adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı fotokopileri, ikametgah ilmühaberi aslı, tapu ve nüfus cüzdanı fotoğrafları ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlıların, "Araçları fenni muayeneden geçemeyen veya geçmekte zorluklarla karşılaşan vatandaşların kendilerine başvurdukları ve muayene ücreti olan 110 TL yerine, 200-300 TL'ye sahte muayene belgelerini tercih ettiklerini söyledikleri" öğrenildi.



Gözaltına alındıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan zanlılar, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara Adliye'ye sevk edildi.



