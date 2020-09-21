Araç muayene randevusu e-Devlet'ten alınacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Koç, e-Devlet Kapısı'nın, 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştığını belirterek, 9 Haziran'da kullanıma sunulan "Araçlarım" hizmetinin ikinci fazının yakında devreye alınacağını bildirdi. Araçlarım' hizmetinin, ikinci fazında tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile kapsamı daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor.

Koç, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak sadece e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetlerin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara değil, aynı zamanda hizmet kapsamının genişletilmesi ve bütünleşik hizmetlerin dijital ortama aktarılmasına hız verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yoğun ilgi gören ve açılış tarihi olan 9 Haziran'dan bu yana 37 milyondan fazla kullanılan ilk bütünleşik hizmet 'Araçlarım' ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar."

Koç, söz konusu hizmetin ikinci fazının yakın gelecekte hizmete sunulmasının planlandığını ifade ederek, "Söz konusu fazda ise tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile hizmetin kapsamının daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.