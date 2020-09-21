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Araç muayene randevusu e-Devlet'ten alınacak

21 Eylül 2020 10:22

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Koç, e-Devlet Kapısı'nın, 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştığını belirterek, 9 Haziran'da kullanıma sunulan "Araçlarım" hizmetinin ikinci fazının yakında devreye alınacağını bildirdi. Araçlarım' hizmetinin, ikinci fazında tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile kapsamı daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor.

 

 

 

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