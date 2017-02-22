Araç lastikleri 'okyanusları kirletiyor'

Uzmanlar, araç lastiklerinin "plastik çorbasına" dönüşerek okyanusları kirlettiği uyarısında bulundu.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği IUCN, lastikler ve tekstil ürünlerindeki aşınmadan kaynaklanan mikroplastiklerin bazı bölgelerde daha büyük plastik atıklardan fazla deniz kirliliğine yol açtığını belirtti.

Kuruluşun raporunda, her yıl okyanuslara yayılan plastiğin yüzde 30'unun, daha büyük parçaların çözünmesinden değil mikroplastiklerden kaynaklandığı belirtildi.

Mikroplastiklerin başlıca kaynağının ise aşınan araç lastikleri ve sentetik tekstil ürünleri olduğu vurgulandı.

IUCN, okyanuslara giren 9,5 milyon ton dolayındaki plastiğin ne ölçüde mikroplastiklerden kaynaklandığını ölçmek için, dünya genelindeki yedi bölgeden alınan verileri değerlendirdi.

Yüzde 15 ila 31'lik bir oranın mikroplastiklerden kaynaklandığı ve bunların da üçte ikisinin sentetik tekstil ürünleri yıkanırken, araç lastikleri de araç sürülürken yaşanan aşınmadan geldiği belirlendi.

Bir çeşit plastikten yapılan sentetik lastik, araç tekerleklerinin yüzde 60'ını oluşturuyor.

IUCN Genel Direktörü Inger Andersen, raporun "gerçek bir uyarı" olduğunu vurguladı.

Andersen, "Günlük faaliyetlerimiz, çamaşır yıkamamız, araç sürmemiz okyanuslarımızı boğan kirliliğe önemli oranda katkı yapıyor. Bunun okyanuslardaki zengin yaşam çeşitliliği ve insan sağlığı üzerinde potansiyel anlamda feci sonuçları olabilir" dedi.

IUCN'in çözüm önerileri arasında, sentetik tekstil ürünlerinin daha az lif dökecek şekilde tasarlanması, ürün, altyapı tasarımı ve tüketici davranışlarının değiştirilmesi de var.