T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Araç lastikleri 'okyanusları kirletiyor'

Uzmanlar, araç lastiklerinin ve sentetik tekstil ürünlerinin aşınarak "plastik çorbasına" dönüştüğünü ve okyanusların kirlenmesinde önemli bir rol oynadığı uyarısında bulundu.

22 Şubat 2017 16:32

Uzmanlar, araç lastiklerinin "plastik çorbasına" dönüşerek okyanusları kirlettiği uyarısında bulundu.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği IUCN, lastikler ve tekstil ürünlerindeki aşınmadan kaynaklanan mikroplastiklerin bazı bölgelerde daha büyük plastik atıklardan fazla deniz kirliliğine yol açtığını belirtti.

Kuruluşun raporunda, her yıl okyanuslara yayılan plastiğin yüzde 30'unun, daha büyük parçaların çözünmesinden değil mikroplastiklerden kaynaklandığı belirtildi.

Mikroplastiklerin başlıca kaynağının ise aşınan araç lastikleri ve sentetik tekstil ürünleri olduğu vurgulandı.

IUCN, okyanuslara giren 9,5 milyon ton dolayındaki plastiğin ne ölçüde mikroplastiklerden kaynaklandığını ölçmek için, dünya genelindeki yedi bölgeden alınan verileri değerlendirdi.

Yüzde 15 ila 31'lik bir oranın mikroplastiklerden kaynaklandığı ve bunların da üçte ikisinin sentetik tekstil ürünleri yıkanırken, araç lastikleri de araç sürülürken yaşanan aşınmadan geldiği belirlendi.

Bir çeşit plastikten yapılan sentetik lastik, araç tekerleklerinin yüzde 60'ını oluşturuyor.

IUCN Genel Direktörü Inger Andersen, raporun "gerçek bir uyarı" olduğunu vurguladı.

Andersen, "Günlük faaliyetlerimiz, çamaşır yıkamamız, araç sürmemiz okyanuslarımızı boğan kirliliğe önemli oranda katkı yapıyor. Bunun okyanuslardaki zengin yaşam çeşitliliği ve insan sağlığı üzerinde potansiyel anlamda feci sonuçları olabilir" dedi.

IUCN'in çözüm önerileri arasında, sentetik tekstil ürünlerinin daha az lif dökecek şekilde tasarlanması, ürün, altyapı tasarımı ve tüketici davranışlarının değiştirilmesi de var.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UzmanlarDoğa Koruma Birliği IUCNGenel Direktörü Inger AndersenBunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24