-Araç kusurlarına yeni ''ayarlama'' ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Ulaştırma Bakanlığı, araç muayene sistemindeki kusur gruplarının derecelendirmesinde değişikliğe gitti. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarına neden olan kusur gruplarına yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, bu aydan geçerli olmak üzere kamyon, çekici, römork ve yarı römorkların trafik kazalarına yol açan alt ve arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi eksiklikleri, hafif kusurdan ağır kusura dönüştürüldü.