Araç kiralamada ‘depozito’ oyununa dikkat!

Dolandırıcılığa bu kez ‘araç kiralama’ kılıfı uyduruldu. Antalyalı nakliyatçı Engin Değerlier’e araç kiralayan şebeke, 2 bin lira da depozito aldı. Depozitoyu, olası bir trafik cezası için aldıklarını söyleyen şebeke üyeleri 15 gün içinde iade edeceğiz” dedi. Değerlier’i aylarca oyalayan şebeke, 5 ay önce açtıkları web sitesini ve telefonlarını da kapatarak ortadan kayboldu.

Şehir içi nakliye işleri yapan Engin Değerlier (47), geçen 12 Eylül’de İstanbul’a geldi. İki günlük bir işi olan Değerlier, daha rahat ulaşım sağlayabilmek için bir araç kiralamak istedi. İnternette yaptığı arama sonrası ‘arabakapida.com’ isimli bir siteye denk geldi. Değerlier yaptığı görüşme sonrası iki gün için 400 lira, depozito olarak da 2 bin lira ödedi. Değerlier’in kredi kartından çekim yapan kişi “2 bin lirayı, olası bir trafik cezasına karşı alıyoruz. Bir ceza yoksa paranız 15 gün içinde iade edilir” dedi.

Değerlier kiraladığı araçla İstanbul’da işlerini halletti ve 14 Eylül günü aracı, bizzat kendisi, Beylikdüzü’ndeki adrese teslim etti. Teslim sırasında da 2 bin liralık depozitonun 15 içinde iade edileceği tekrarlandı. Aradan 20 gün geçince Değerlier, kendisini “Eda” olarak tanıtan kişiyle görüştü. Bu kişi Değerlier’e, trafik cezası ile ilgili sonuçların henüz gelmediğini söyledi. Değerlier bu yanıta anlam veremezse de bekleyişini sürdürdü. Aradan bir süre daha geçince Değerlier bir kez daha bu kişileri aradı. Bu kez telefona yanıt veren Nimettullah B., Değerlier’e, “Bizim patron ölümlü bir kazaya karıştı abi. Şirketin hesaplarına bloke konuldu bu nedenle ödeme yapamıyoruz” yanıtı verdi.

Durumdan gitgide şüphelenmeye başlayan Engin Değerlier ile bu kişiler arasındaki görüşme trafiği iki ayı aşkın sürdü. Sürekli oyalanan Değerlier bir süre sonra da bu kişilere ulaşamaz oldu. Değerlier, ‘Dolandırıldım” diyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bu arada Değerlier’in araç kiraladığı web sitesinin geçen ağustos ayında açıldığı, yakın zaman önce de de kapatıldığı anlaşıldı. Değerlier’in yaşadığı sorunun benzerini, yüzlerce kişinin daha yaşadığı anlaşıldı.