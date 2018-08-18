Araç kiralama şirketlerinde bayram yoğunluğu

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- DOKUZ günlük bayram tatilinin tadını güneş ve denizle çıkarmak isteyen yerli turistlerle, TL\'nin değer kaybından faydalanmak isteyen yabancı turistler, Ege Bölgesi\'ndeki illere akın etti. Uçak ve otobüs biletlerindeki doluluk oranı yüzde 95\'in üzerine çıkarken, araç kiralama şirketlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Ege\'nin birbirinden güzel sahil ve koylarına sahip tatil beldeleri, turist akınına uğradı. Yaz tatili için Ege sahillerini tercih eden yabancı turistlerin yanı sıra, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli turist de hava ve karayoluyla bu illere geliyor. Son dönemde, TL\'de yaşanan değer kaybını fırsat bilen birçok yabancı turist de fırsatı değerlendirip, rotalarını Türkiye\'ye çevirdi. Uçak ve otobüsler için bilet bulmanın de güçleşmesiyle araç kiralama şirketlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Otellerdeki doluluk oranları yüzde 100\'e ulaştı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, bayram tatili boyunca 5 milyon yerli ve yabancı turistin yurt içinde seyahat etmesini beklediklerini söyledi. Bu sene ülkeye gelen turist sayısının 40 milyona yaklaştığını belirten Mehmet İşler, \"Son dönemlerde TL\'de yaşanan değer kaybı nedeniyle, birçok yabancı turist ani plan değişikliğiyle tatil için Türkiye\'yi seçti. Tatil gündemlerinde Türkiye olmayan birçok turist, bu fiyat avantajını kaçırmamak için rotalarını Türkiye\'ye çevirdi. Ülkemizdeki turizm alt yapısı, tesis kapasiteleri, hizmet kalitesi, sahillerimizin güzelliği zaten üst seviyede. Bir de buna fiyat avantajı eklenince, Türkiye turistler için bir anda çok daha cazip hale geldi\" dedi.

Türkiye\'nin 50 milyon turist hedefinin 2023\'e kadar gerçekleşmiş olmasını beklediklerini belirten İşler, \"Bu yıl bunun izlenimlerini aldık. Oteller dolu, otobüs ve uçaklarda doluluk oranı yüzde 95\'in üzerinde. Araç kiralama şirketleri harıl harıl çalışıyor, birçoklarında olağanüstü bir yoğunluk var. Çünkü, ani plan değişikliğiyle gelen turistler, başka bir yöntem bulamadıkları için araç kiralamak durumunda kalıyor\" dedi.

İşler, Ege Bölgesi\'nde, yılın bu ayına kadar gelen turist sayısının 1 miyon 200 binlere dayandığını belirterek, \"2015 rakamlarını yakalayacağız gibi görünüyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerdeki bu bereket, Türk turizminin sağlam ekonomik temellere dayandığını, kendi iç dinamiklerinin çok güçlü olduğunu, krizlere karşı dayanıklı ve kırılganlık eşiğini aşmış, milli bir sektör olduğunu gösteriyor\" dedi.

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