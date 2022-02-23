Araç alımında faiz engeli; kredi kullanımında toplam maliyet, alınan otomobilin değerini aşıyor

Otomobil satışında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) getirdiği yeni düzenlemede kullanılan kredilerin maliyetleri araç fiyatlarını aştı.

HaberTürk'ten Yiğitcan Bulut'un haberine göre Türkiye'de en çok satılan otomobiller üzerinden yapılan hesaplamaya göre mevcut faiz oranları ile kredi kullanımında toplam maliyetlerin satın alınan otomobilin 1.5 katına kadar çıkabiliyor.

Örneğin, Fiat Egea'nın 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel versiyonun liste fiyatı 383 bin 900 TL olarak açıklanıyor. Bu otomobilin fatura tutarının yüzde 70'ine kadar 48 ay vade ile kredi kullanılabiliyor.

Habere göre yapılan araştırmada söz konusu otomobil için kullanılacak kredide en düşük faiz oranının yüzde 1.59, en yüksek faiz oranının ise yüzde 2.57 olduğu tespit edildi.

Bu şartlarda, Fiat Egea'nın yüzde 70'i kadar 48 ay vade ile kredi kullanımında, en düşük aylık ödeme tutarı 8 bin 598 bin TL, 48 ay sonundaki toplam kredi maliyeti ise 414 bin TL olarak hesaplanıyor. Böylece, kredi maliyeti aracın fatura değerini aşan Egea'nın tüketici açısından toplam maliyeti ise 529 bin 266 TL'yi buluyor.

Eğer, yüzde 2.57 faiz oranı ile kredi kullanılırsa, Egea'nın söz konusu versiyonu için kredi maliyeti 519 bin 855 TL, toplam araç maliyeti ise 635 bin TL'yi buluyor. Böylece, kredi kullanılan bir aracın Egea'nın toplam maliyeti, aracın maliyetinin 1.5 kat üstüne çıkmış oluyor.

Benzer durum, Ocak ayında bir başka en çok satılan otomobil olan Dacia Duster için de geçerli. Duster'ın Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 versiyonun liste fiyatının 489 bin TL olduğu göz önüne alındığında, bu otomobilin yüzde 50'sine kadar en fazla 36 vade ile kredi kullanımının mümkün olduğu sonucuna varılıyor.

Bankaların 23 Şubat 2022 itibariyle en düşük taşıt kredi faiz oranının yüzde 1.59 olduğu göz önüne alındığında, kredili satın alınan bir Duster'in tüketiciye maliyeti 36 ay sonunda 586 bin TL'yi buluyor. Aynı hesap, en yüksek kredi faiz oranı olan yüzde 2.57 dikkate alınarak yapıldığında ise, Dacia Duster'in 3 yıl sonundaki toplam maliyetinin 656 bin TL'ye yaklaştığı görülüyor.

Ne olmuştu?

BDDK, araç fiyatlarının artmasının ardından taksitlendirmeye konu araç limitlerini ve bu araçlar için kullanılabilecek kredi oranlarında değişikliğe gitmişti.

Yeni düzenlemeyle kredi tutarının taşıtın değerine oranının;

Nihai fatura değeri 400 bin TL ve altında olan taşıtlar için yüzde 70’i aşamamasına, 400 bin TL’nin üzerinde olup 800 bin TL’nin üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50’yi aşamamasına,

800 bin TL’nin üzerinde olup 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30’u aşamamasına, 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olup 2 milyon TL’nin üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20’i aşamamasına ve 2 milyon TL’nin üzerinde olan taşıtlar için yüzde 0 olarak belirlenmesine karar verilmişti.

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