Arabuluculukta yüzde 97 başarı sağlandı

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, arabuluculukla uyuşmazlıkların daha kısa sürede, daha kolay ve ekonomik bir sistemle çözümlenmesinin hedeflendiğini belirterek, "Şu anda çözmüş olduğumuz uyuşmazlık sayısı 5 bin 200 oldu. Bunun yüzde 87'si bir günde ve bir günden daha az bir zamanda bitmiş durumda. Yüzde 96 başarımız var." dedi.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından Anadolu Adalet Sarayı Şehit Murat Uzun Konferans Salonunda, adliye içinde çalışan hakimlerin arabuluculuk konusunda bilgilendirilmesi amacıyla seminer düzenlendi.

Seminerde konuşan Öztatar, hakimlerin mahkeme içinde arabuluculuğu teşvik etmeleri gerektiğini belirterek, "Özellikle ön inceleme sırasında arabuluculuğu teşvik eden hakimlerimiz tarafları arabuluculuğa gitmesi için ikna etmeye çalışmakta. Taraflar arabuluculuğa gitmeyi kabul ederlerse 3 ay süreyle dava ertelenmekte. 3 ay sonra taraflar anlaşırlarsa da hakim arabuluculuktan bu süreci sona erdirmekte ve karar verilmesine yer olmadığına karar vermekte." diye konuştu.

Öztatar, arabuluculuğa dava açılmadan önce başvurulabileceği gibi dava açıldıktan sonra da başvurulabileceğini belirterek, özellikle ticari davalar, işçi işveren davaları, hukuki uyuşmazlıklar, tazminat davaları, alacak davaları, kiracı kiralayan ilişkilerinin arabuluculuğun konusu olduğunu söyledi.

"Yüzde 96 başarımız var"

Türkiye'de şu anda 59 adliyede arabuluculuk merkezi olduğunu kaydeden Öztatar, şunları kaydetti:

"Bu merkezlere yönlendirmemiz suretiyle vatandaşın arabuluculuk konusunda bilgi alması sağlanmakta ve bu bilgiler doğrultusunda tarafların uyuşmazlığı arabuluculukla daha kısa sürede, daha kolay ve ekonomik bir sistemle çözümlenmesi hedeflenmekte. Şu anda çözmüş olduğumuz uyuşmazlık sayısı 5 bin 200 oldu. Bunun yüzde 87'si bir günde ve bir günden daha az bir zamanda bitmiş durumda. Yüzde 96 başarımız var yani 5 bin 200 uyuşmazlıktaki başarı oranı yüzde 96. Bu çok önemli. Bugün hiçbir uyuşmazlığı bir günde bitiremeyiz ama arabuluculukta bir günde uyuşmazlıkları bitiriyoruz. Daha ekonomik. Davalar uyuşmazlıkları çözmekte ancak husumetler kısmı kalmakta. Oysa arabuluculukta hem davalar çözümlenmekte, hem de uyuşmazlıklardaki husumetler bitmekte."

Hakan Öztatar, arabuluculuğun kaybedeni olmayan bir çözüm yolu olduğunu vurgulayarak, "Yüzde 80 oranında daha çok işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar çözümlendi. Bu yıl itibariyle geçen yıla göre yüzde 400 artış var. 4 katı artış var arabuluculuk sürecinde. Her geçen gün arabuluculuk sürecine gitme oranları artmakta" dedi.