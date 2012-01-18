-Arabuluculuk sistemi geliyor TBMM (A.A) - 18.01.2012 - Hukuk fakültesi mezunu ve 5 yıllık mesleki deneyime sahip kişiler arabulucu olabilecek. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığındaki TBMM Adalet Komisyonu bünyesindeki alt komisyon, hukuk uyuşmazlıklarının ''arabuluculuk'' yoluyla çözümünü düzenleyen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı'nı görüşmeye devam etti. Toplantıya, alt komisyon üyesi milletvekillerinin yanı sıra, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Barolar Birliği temsilcileri katıldı. Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerden sonra, maddeler tek tek ele alındı. Komisyonda, arabuluculuk görevi yapabilecek kişilerin hukuk fakültesi mezunu, 5 yıllık deneyime sahip kişiler olması gerektiği görüşü benimsendi. Tasarıda 4 yıllık lisans eğitimi alan herkesin arabulucu olması öngörülüyordu. Alt komisyon üyesi, CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda büyük tepki yaratan ''4 yıllık üniversite mezunu olan herkesin'' arabulucu olması düzenlemesinde geri adım atıldığını söyledi. Yapılan değişiklikle, hukuk fakültesi mezunu, 5 yılık deneyime sahip kişilerin arabulucu olmasına karar verildiğini belirten Yılmaz, ''Ancak biz bunun da yeterli olmadığını düşünüyoruz, arabulucunun avukat olmasını istiyoruz'' dedi. -''Arabulucu güçlü olandan yana olabilir''- Mevcut düzenlemeye göre, zaten avukatların dava açmadan önce tarafları bir araya getirip anlaşma yolu aradığını ifade eden Yılmaz, bunun daha aktif bir hale getirilebileceğini kaydetti. Yılmaz, ''Alternatif bir hukukun oluşabileceği konusunda endişe taşıyoruz. Arabulucu, taraf tutabilir ve güçlü olandan yana tavrını ortaya koyabilir'' dedi. ''Mahkemeler dışında bir yargı sistemi yaratılıyor'' iddiasında bulunan Yılmaz, Adalet Bakanlığına bağlı bir arabuluculuk sistemi dizayn edileceğini ileri sürdü. Dilek Yılmaz, baroların, avukatları denetlediği gibi arabulucuları da denetlemesi yönündeki taleplerinin kabul edilmediğini ifade etti.