Arabulucuk Gencebay'dan

Popstar Alaturka'da önceki gün yine tartışma vardı. Jüri üyesi Armağan Çağlayan'ın yarışmacıları eleştirmesine Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre tepki gösterdi.



Sevim Emre'nin, "Çok güzel şarkı söylüyor. Neden o kadar yarışmacılara yükleniyorsun?" sözlerine karşı Çağlayan, "O zaman ben seyirci koltuğunda oturayım. Siz de jüri koltuğunda oturun" diyerek karşılık vermesi ortamı gerdi.



Orhan Gencebay, "Jürinin işine karışma. Dışardan müdahale etmeyelim" dedi. Orhan Gencebay, Sevim Emre ile Armağan Çağlayan'ı barıştırmak istedi. Ancak Armağan Çağlayan bu isteği kabul etmedi.