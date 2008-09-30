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Arabulucuk Gencebay'dan

Sevim Emre, Armağan Çağlayan'ın Popstar yarışmacılarını eleştirmesi üzerine konuşunca ikili kavga etti

30 Eylül 2008 03:00

Popstar Alaturka'da önceki gün yine tartışma vardı. Jüri üyesi Armağan Çağlayan'ın yarışmacıları eleştirmesine Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre tepki gösterdi.

Sevim Emre'nin, "Çok güzel şarkı söylüyor. Neden o kadar yarışmacılara yükleniyorsun?" sözlerine karşı Çağlayan, "O zaman ben seyirci koltuğunda oturayım. Siz de jüri koltuğunda oturun" diyerek karşılık vermesi ortamı gerdi.

Orhan Gencebay, "Jürinin işine karışma. Dışardan müdahale etmeyelim" dedi. Orhan Gencebay, Sevim Emre ile Armağan Çağlayan'ı barıştırmak istedi. Ancak Armağan Çağlayan bu isteği kabul etmedi.

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