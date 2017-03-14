'Arabesk' müzikal oluyor

Yönetmen Ertem Eğilmez'in son filmi olan ve başrollerinde; Şener Şen, Müjde Ar ve Uğur Yücel gibi isimlerin yer aldığı 'Arabesk' sahneye taşınıyor.

Türk Popu'nun en önemli söz yazarlarından biri olan Çiğdem Talu’nun müzisyen kızı Zeynep Talu, Eğilmez’in yönettiği efsane yapımı müzikal haline getirmek için harekete geçti. 1988 yılı yapımlı ve absürt komedi olarak nitelendirilen film, Şubat 1989'da gösterime girmişti.

“Babama yakışır bir kadro olmalı”

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, filmin haklarını elinde bulunduran Ferdi Eğilmez, fikre sıcak bakarken Talu’ya, “Babama, Şener Abi’ye, Müjde Hanım’a ve Uğur Bey’e yakışır bir kadro olmalı” şartı koştu.

Yıllardır ‘Arabesk’in müzikalini yapma hayali kuran Zeynep Talu’nun, aldığı yanıt üzerine kadro için hazırlıklara başladığı ve birçok ünlü isme teklif götürdüğü öğrenildi. Projeyle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşeceği açıklandı.