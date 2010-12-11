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Yaşam

ARABESK MÜZİK TUTKUNU TAVUKLAR KONYA (A.A)

11 Aralık 2010 12:57

-ARABESK MÜZİK TUTKUNU TAVUKLAR KONYA (A.A) - 11.12.2010 - Konya'da bir tavuk çiftliği, kırık yumurta sayısını en aza indirmek için tavuklara müzik dinlettiriyor. Tavuklara, arabesk müzik ağırlıklı yayın yapan radyoların dinlettirildiği çiftlikte, kırık yumurta sayısında yüzde 90 azalma yaşandığı belirtildi. Merkez Meram ilçesi Alakova köyündeki Ersal Tavukçuluk A.Ş'ye ait bir çiftlikte, tavuklarda panik yaratan uçak sesi, gök gürültüsü ve şiddetli dış sesler gibi durumların önüne geçmek için düzenli olarak müzik yayını yapılıyor. Çiftlikte çalışan işçiler, sabah saat 08.00 ile 17.00 arasında her gün 9 saat düzenli olarak radyo aracılığıyla işletmedeki tavuklara müzik dinlettiriyor. İşletmede ustabaşı olarak çalışan Ahmet Özcan, olağan dışı seslerden etkilenen tavukların çok çabuk paniklediğini, yumurtaları kırdıklarını ve imalat kaybına yol açtıklarını söyledi. Tavukların dış sesleri duymamaları için işletme içinde uzun süredir müzik yayını yaptıklarını ifade eden Özcan, ''Radyodan müzik yayını veriyoruz. Her türlü müzik dinlettiriyoruz ama özellikle arabesk müzik yayını yapan radyo kanallarını açık tutuyoruz. Tavuklar, arabesk müzikte daha sakin oluyor, birbirlerine daha az zarar veriyor. Farklı türlerde müzik yayını da yapıyoruz ancak biz de, tavuklar da arabesk müziği seviyoruz'' dedi. Özcan, müzik yayını ile birlikte kırık yumurta sayısında büyük azalma olduğunu ve işletmenin bu durumdan karlı çıktığını belirtti.

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