Arabayı değil, ruhsatı çaldılar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir otomobilden çalınan ruhsat hem araç sahibini hem de polisleri şaşırttı. Edinilen bilgiye göre, Evkaf Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında, hırsız veya hırsızlar park halinde bulunan otomobile girerek ruhsatını çalıp ortadan kayboldu.

Araç sahibi Selahittin Koçan, sabah otomobilin yanına geldiğinde kapılarının açık olduğunu gördü. Aracı inceleyen Koçan, ruhsatın çalındığını anladı. Olayı hemen polis ekiplerine haber veren Koçan, durumu gelen ekiplere anlattı. Otomobili değil de ruhsatı çalan hırsızlara polisler de şaşırdı ve gerekli işlemleri başlatmak için tutanak tuttu.

Arabasının çalınmadığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Selahittin Koçan, “Sabah arabamın yanına geldiğimde kapılarının açık olduğun fark ettim. Sonra içinin karıştırıldığını görünce hırsızın girdiğini anladım. İnceleme yaptım ve aracın ruhsatının kayıp olduğunu gördüm. Durumu polis ekiplerine haber verdim ve gerekli incelemeleri yaptılar. Hırsızlardan şikayetçiyim” dedi.