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BBC Türkçe

Arabasının camını kapatmak isterken açtı, ayı ısırdı

Çin'in başkenti Pekin yakınlarındaki bir doğal parkta, güvenlik uyarılarını dinlemeyen bir kişiyi arabasında ayı ısırdı. Camdan içeri pençe de atan ayı, ziyaretçiyi sol omzundan yaraladı.

29 Nisan 2018 20:30

Çin'in başkenti Pekin yakınlarındaki bir doğal parkta, güvenlik uyarılarını dinlemeyen bir kişiyi arabasında ayı ısırdı.

Badaling Wildlife World parkında, uyarılara aldırmayıp, ayılara yemek vermek için duran adamın hafif yaralandığını belirtiliyor.

Geçen yıl aynı parkta, kaplanların saldırısına uğrayan bir kadın hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından parktaki güvenlik önlemleri artırıldı, ziyaretçi sayısı sınırlandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, soyadının Çen olduğu açıklanan kişi, ayı yaklaşırken arabasının camını kapatmaya çalıştı. Ancak paniğe kapılarak camı tamamen açan ziyaretçi sol omzundan yaralandı.

Ziyaretçi saldırıdan sonra yaptığı açıklamada, "Camı açmam hataydı" dedi.

Bir park görevlisi, Çen'in park kurallarına uymadığını ve yasak olmasına rağmen hayvanı beslemeye çalıştığını söyledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıdan önce Çen'in park görevlilerince camını kapatması için uyarıldığı görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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