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Yaşam

Benzincide basınçlı su tabancasındaki elektrik kaçağı can aldı

27 yaşındaki Ali Rıza Çatal'ın çalıştığı şirketin aracını yıkamak üzere benzinciye gittiği öğrenildi

10 Haziran 2016 14:35

Antalya'da bir kişi aracını yıkamak için 1 lira atarak çalıştırmak istediği tazyikli su tabancasındaki elektrik kaçağı nedeniyle hayatını kaybetti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen olayda, elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki Ali Rıza Çatal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç kiralama şirketinde çalışan Ali Rıza Çatal iddiaya göre, şirket araçlarından birini yıkamak üzere akaryakıt istasyonuna gitti. 1 TL ile çalıştırılan araç yıkama otomatının başına geçen Çatal, parayı attıktan sonra tazyikli su tabancasını eline aldı. Bir anda elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.

Akaryakıt istasyonundaki çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Çatal'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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