Arabanızdaki radyonuz bir yıl içinde kullanılmaz hale gelecek

Türkiye'deki analog radyo sistemi 2016 yılında dijitale taşınacak. Dijitale geçişle birlikte Türkiye'deki yaklaşık 20 milyon otomobildeki radyo teypler kullanılamayacak. Arabalarında radyo dinlemek isteyen sürücüler 40 ile 60 doları gözden çıkararak yeni teknolojiye erişebilecek.

Parazitli radyo yayını son bulacak



Habertürk'te yer alan habere göre, uygulama hakkında bilgi veren Uydu Elektronik İletişim İş İnsanları Derneği (TUYAD) Genel Başkanı Hayrettin Özaydın, Türkiye'de şu anda bin 57 radyonun analog olarak yayın yaptığını söyledi. Uzun yola giderken belli bir yeri geçtikten sonra radyo yayının gitmesinin artık son bulacağını söyleyen Hayrettin Özaydın; "Yolda giderken bir müddet sonra hışırtıyla birlikte yayın kesiliyor. Bu artık olmayacak. İstanbul'da radyoya başladığınızda Türkiye'nin neresine giderseniz gidin yayın artık dijital olarak CD kalitesinde devam edecek" dedi.

Türkiye'de dijital yayınının sadece Ankara'da şu anda test olarak yapıldığını kaydeden Hayrettin Özaydın, yetkililere verdikleri rapor doğrultusunda satışa çıkartılacak araçların bundan sonra radyo frekanslarında kullanılan 3 sistemi desteklemesini istediklerini kaydetti.



11 milyar dolarlık yeni pazar



Türkiye genelinde 24 bin 750 radyo vericisinin olduğunu ve bunların tamamen değişeceğini belirten Hayrettin Özaydın, dijital sistem için 6 bin vericinin yeterli olacağını ifade etti. Yaşanacak bu durumdan da 20 milyona yakın aracın etkileneceğinin altını çizen Özaydın, "Şimdi bu vericiler bizim hesapladığımız 11 milyar dolarlık bir Pazar doğuracak. Bu pazarla birlikte bir süreçte olacak. Fakat bu süreç çok fazla değil. Bu proje başladığında 1 yıllık bir süreçte bu pazarın nakitte dönüşmesi ve sektöre bu değişikliği sağlamakla ilgili sürenin 1 yıldan fazla olmaması gerektiğini biliyoruz. Avrupa'dan dijital radyo ile bir araç gelmişse Ankara'daki dijital test yayınını alacaktır. Şu anda Türkiye'de sahada dijital radyo satışı ise sunulmamıştır" diye konuştu.



En ucuzu 40 dolar



Arabalarda bulunan radyoların modülatörlerle yenilenemeyeceğini aktaran Hayrettin Özaydın, dijitale geçiş için herkesin cebinden bir miktar para çıkacağını, kesinlikle alternatif bir durumun söz konusu olmadığını anlattı. Dünya genelinde dijital radyoların en ucuzlarının 40 dolar olduğunu vurgulayan Özaydın, "Bu dünyada baktığınızda 40 ila 60 dolar arasında bir alt limitten başlıyor. Kullanıcının tercihine göre üst sınırları belirlemek mümkünde değil. Evlerde ve profesyonel sistemle kullanılan radyolar da isteğe bağlı olarak değişecektir. Minimum seviyede cihaz almak istiyoruz derseniz Sadece radyo olanlar 40 dolar radyo artı CD çalar isterseniz en az 60 doları gözden çıkarmak zorundasınız" diye konuştu.

Arabalardaki radyolar çöp olacak



Türkiye'de bulunan yaklaşık 20 milyona yakın araçtaki radyonun çöp olacağını anlatan Özaydın, insanların artık her ilde aynı frekansta mevcut radyoyu dinleyeceğini belirtti. Dijital sistemin kötü bir yanının da analog sistem kadar kanal kapasitesi olmadığını vurgulayan Özaydın; "Dijital sistemde kanal kapasitesi analog kadar çok geniş değil. 100 civarında bir radyoyu kapsayabilecek. Bölgesel bir değişim söz konusu olacak. Bölgelerde de yerel radyolar var. RTÜK her bölgedeki en çok tercih edilen yerel kanalların 2 tanesini bu paketin içerisine alacak. Bölgede belediyelerin yaptığı radyo vericileri var. Bölgenin radyo vericisini belediye dijital hale getirirse dağda bize en kutsal görevlerden birini yapan çoban kardeşimiz türkülerini hışırtısız dijital olarak dinleyebilecek” dedi.