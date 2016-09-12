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Yaşam

Arabanın bagajında 7 saat bekledi, kocasının aldattığını öğrendi; dayak yedi!

Mahkeme kocayı 6 ay süreyle evden uzaklaştırdı

12 Eylül 2016 15:33

Aldatıldığından şüphelenen Z.D., 20 yıllık kocasının aracının bagajına saklandı. 7 saatlik bekleyişin sonunda Z.D. eşini sevgilisiyle öpüşürken yakaladı. Dİğer kadını kovalamaya başlayan Z.D eşinden dayak yedi ve şikayetçi oldu.  

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Boztepe Mahallesi’nde yaşayan 7 çocuk annesi Z.D., uzun süredir eşinin başka bir kadınla ilişkisi olduğundan şüpheleniyordu. Geçtiğimiz çarşamba, eşinin aracıyla eve döndüğünü gören Z.D., içini kemiren şüpheye son vermek için plan yaptı.Yedek anahtarı yanında taşıyan kadın, eşi E.D.’yi ‘suçüstü’ yakalamak için otomobilin bagajına saklandı. 6 saat sonra evden çıkan E.D. araçla Çömlekçi Mahallesi’ne gitti.

Araçta öpüşürken...

Mahallede bir süre oyalanan E.D. aracına Z.S. adlı bir kadınla birlikte döndü. İddiaya göre, ikili araç içinde öpüşmeye başladı. Bu sırada bagajdan çıkan Z.D. önce elindeki telefonu eşine fırlattı, ardından eşinin sevgilisini ‘Yuvamı yıktın, o..’ diyerek kovalamaya başladı.

''O kadın arkadaşım...''

E.D. ise eşini yakalayarak yerlerde sürükleyip dövmeye başladı. Aldatılan, bir de şiddet gören kadını çevreden yetişenler kurtardı. Z.D. polise sığınarak koruma talep etti. Eşinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan E.D. arkadaşını hastaneye götürmek üzere aracına aldığını ve eşini dövmediğini savundu. Mahkeme E.D.’yi 6 ay süreyle evden uzaklaştırdı.

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