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Araban'da sahte para operasyonunda 5 tutuklama

ARABAN (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

15 Ocak 2019 16:12

ARABAN (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Araban ilçesinde, piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5\'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban\'da piyasaya sahte para sürmek isteyen bir şebeke bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren fiziki ve teknik takibinin ardından savcılık kararıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda sahte para, uyuşturucu ile dijital materyaller ele geçirildi.
Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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