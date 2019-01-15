Araban'da sahte para operasyonunda 5 tutuklama

ARABAN (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Araban ilçesinde, piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5\'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban\'da piyasaya sahte para sürmek isteyen bir şebeke bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren fiziki ve teknik takibinin ardından savcılık kararıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda sahte para, uyuşturucu ile dijital materyaller ele geçirildi.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.