'Arabamı çizeni mermi manyağı yapacağım' diyen üsteğmene dava

Etimesgut 3. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'nda görevli bir üsteğmen hakkında, içtimaya aldığı taburdaki askerleri doğulu ve batılı olarak ayırdığı gerekçesiyle dava açıldı. Üsteğmenin kışlada arabasını çizenin kim olduğunu bulabilabilmek için askerleri içtimaya aldığı ve "suçluyu bulup mermi manyağı yapacağım" dediği iddia edildi.

Miilyette yer alana habere göre, iddianamede; üsteğmenin içtimaya aldığı askerlere "doğulular bir tarafa batılılar bir tarafa geçsin" diyerek ayrımcılık yaptığı, batılı askerlerin tarafına geçerek doğulu askerlere hitaben "Bunu yapan kesin teröristtir, aranızda barındırmayın o böceği" dediği ve soruşturma sırasında tanık askerlerin ifadelerini değiştirmeleri yönünde baskı yaptığı bilgisi yer aldı.

Önce askeri sonra sivil mahkeme tarafından görevsizlik kararı verilmesi üzerine, dosya Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gitti. Uyuşmazlık Mahkemesi, sivil mahkemenin verdiği görevsizlik kararının kesinleşmediği gerekçesiyle görev uyuşmazlığının karara bağlanamayacağına karar verdi.

Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından verilen karar, Resmi Gazete 'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Kararda yer verilen olaya göre, Ankara Etimesgut 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Destek Grup Ulaştırma Tabur Komutanlığı emrinde görevli sanık Üsteğmen V.D., 3 Şubat 2012'de yemekhanede akşam yemek yediği sırada yanına gelen asker H.A.B. arabasının çizildiğini söyledi.

İçtimaya aldı, askerleri ayırdı

Sinirlenen üsteğmen koğuşlardakiler de dahil tüm askerleri içtimaya aldırdı. H.A.B.'den arabasını çizeni söylemesini isteyen üsteğmenin, bu sırada, "Bunu yapan vatan hainidir, onu bulursam hapse attıracağım, mermi manyağı yapacağım" dediği iddia edildi. H.A.B., karanlık olduğu için kimin çizdiğini söyleyemeyince üsteğmenin askerleri doğulular bir tarafa, batılılar bir tarafa geçsin diyerek, bölgesel olarak küçük düşürmek suretiyle ayrımcılığa tabi tuttuğu, batılılar tarafına geçerek doğululara hitaben "bunu yapan kesin teröristtir, aranızda barındırmayın o böceği" dediği öne sürüldü. Olayın ardından yapılan şikayet üzerine üstteğmen hakkında soruşturma başlatıldı. Üsteğmenin savcılıkta ifade vermeye gelen askerlere, "O gün bir takım sıkıntılar yaşandı, isterseniz ifadelerinizi değiştirin, terhis olacaksınız tekrar Ankara’ya çağırırlar, haksız çıkarsanız ceza alırsınız", "sen akıllı çocuksun, askerliğiniz bitecek uğraşmayın bu işlerle arkadaşlarına söyle ifadelerini değiştirsinler, yanlış gördük, yanlış duyduk desinler" dediği iddia edildi.

Dava açıldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı, üsteğmen hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak, tanıkların ifadelerini değiştirmeye yönelik beyanlarda bulunarak, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek" suçlarını işlediği iddiasıyla dava açtı. Askeri mahkeme üsteğmenin eylemlerinin askeri bir suç olmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi.

Dosyanın görevsizlik kararıyla gönderildiği Sincan 4. Asliye Ceza Mahkemesi de sanığın halen askerlik görevinin devam ettiği ve eylemi asker kişilere karşı işlediği gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi.

Uyuşmazlık mahkemesi kararı

Zehra Ayla Perktaş başkanlığında toplanan Uyuşmazlık Mahkemesi, Sincan 4. Asliye Ceza Mahkemesi kararının temyiz incelemesine tabi olduğu, görevsizlik kararına da itiraz edildiği, dosyanın kararın temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderilmesi gerektiğine karar verdi. Uyuşmazlık Mahkemesi, Sincan 4. Asliye Ceza Mahkemesi kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle görev uyuşmazlığının karara bağlanamayacağına karar verdi.