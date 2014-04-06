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Yaşam

'Arabam yanıyor anne ne yapayım'

Kaza yapan ve yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü 20 yaşındaki Gökhan Kurt, kazanın şokuyla annesini arayarak, 'Arabam yanıyor, ne yapayım' dedi

06 Nisan 2014 13:18

Muğla'da yeni aldığı LPG’li otomobil ile kaza yapan ve yanmaya başlayan aracın sürücüsü 20 yaşındaki Gökhan Kurt, kazanın şokuyla annesini arayarak, 'Arabam yanıyor, ne yapayım' demesi üzerine 'oğlum çabuk kendini dışarı at' cevabıyla canını kurtardı.

Açıköğretim Fakültesi Maliye Bölümü okuyan Gökhan Kurt, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde derslerinin bitmesinin ardından 48 EE 650 plakalı otomobiliyle evine gitmek üzere yola çıktı. Kurt, önündeki otomobili sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Otomobilin motor kısmından alev aldığını gören genç sürücü panik halinde cep telefonuyla annesi Birgül Kurt’u arayarak, ’Arabam yanıyor ne yapayım?’ dedi. Genç sürücü, anne Birgül Kurt’un ’oğlum çabuk kendini dışarı at’ cevabıyla ölümden döndü.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürürken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Kurt, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, kullanılamaz hale gelen otomobil kurtarıcı yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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