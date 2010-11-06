-ARABALI VAPUR SEFERLERİ YAPILAMIYOR İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - İstanbul'da yoğun sis, kara, hava ve deniz ulaşımını etkilemeye devam ediyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sis dolayısıyla Sirkeci-Harem ve Eskihisar-Topçular arabalı vapur seferleri yapılamıyor. Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy deniz otobüsü hattı seferleri de gerçekleştirilemiyor. Dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerinden saat 19.00'daki Yalova-Pendik ve Pendik-Yalova, 19.30'daki Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı, 19.35'teki Yalova/Kartal-Bostancı, 20.15'teki Yalova-Pendik ve Pendik-Yalova, 21.30'daki Yalova-Pendik ve Pendik-Yalova seferleri sis nedeniyle iptal edildi. Sabiha Gökçen Havalimanında da sis nedeniyle uçak seferleri gerçekleştirilemiyor. Öte yandan, yoğun sis, şehir trafiğini de olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehir içi ana arterler ve çevre yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.