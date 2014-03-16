Arabalı vapur kazasının kaptanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Sirkeci'de 5 yaşındaki bir çocuğun ölümü, 1'i ağır 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan arabalı vapur kazası ile ilgili olarak Gemi Kaptanı dahil 3 kişi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Öte yandan, İDO kazanın yaşandığı iskelenin kamera ile izlenmediğini açıklamaıştı ancak vapurların giriş ve çıkışlarında iki adet kamera bulunduğu ortaya çıktı. DHA'ya konuşan bir İDO yetkilisi, araçların arabalı vapura bindikleri alanı kaydeden kamera sistemlerinin olmadığını söylemişti. Oysa bugün sıradan bir hareketliliğin yaşandığı Sirkeci iskelesinde kaydedilen görüntülerde söz konusu vapurların en riskli yeri, kapağın üstünü gözleyen kameralarla donatıldığı görülüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu kameraların faciaya yol açan nedeni kesin olarak ortaya koyacak kadar etkili yerlere yerleştirildikleri belirtiliyor.

Kaptan mahkemeye sevk edildi

Gemi Kaptanı dahil 3 kişi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Vapur kazasına çifte soruşturma

Sirkeci’de arabalı vapurdan denize düşen otomobilde 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz’ın ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kazayı soruşturmaları için özel bir ekip oluşturdu. Soruşturma ekibi bu sabah İstanbul’a gelerek Liman Başkanlığı’nda kaptan ve diğer yetkililerin ifadelerini aldı.

Sirkeci-Harem seferini yapmak üzere hareket eden Sadabat arabalı vapurundan Mine Yılmaz’ın kullandığı otomobil denize düştü. Otomobilde bulunan Mine Yılmaz, Ebru Güleren Yılmaz ve Şaziye Güleren kurtuldu. Ön koltukta oturan 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz ise hayatını kaybetti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, denize düşen otomobille ilgili idari soruşturma yapmak üzere inceleme ekibi görevlendirdi. Sabah saatlerinde İstanbul’a gelen ekip, liman başkanlığında başta Sadabat isimli arabalı vapurun kaptanı Erkan Atalay İm olmak üzere, ilgili personelin ifadesini almaya başladı. Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma yürütüyor.

Kaptan'ın ikinci kazası

Meslektaşları arasında çok başarılı ve tecrübeli bir kaptan olarak anılan Erkan Atalay İm, bir dönem İDO Kaptan ve Başmühendisleri Derneği Başkanlığı görevini de yürütmüştü. Kaptan Erkan Atalay İm 29 Ocak 2010’da Bandırma-Yenikapı seferini yaparken Malta bayraklı New Breeze adlı kuru yük gemisiyle çarpışan İDO’ya ait Mehmet Reis feribotunun da kaptanıydı. İki kişinin yaralandığı kazaya, Malta gemisinin dümeninin kilitlenmesinin neden olduğu açıklanmıştı.