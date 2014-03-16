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Arabalı vapurdan düşen Ece Su'nun cenazesi defnedildi

Arabalı vapur kazasında hayatın kaybeden 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz, bugün son yolculuğuna uğurlandı

16 Mart 2014 21:08

Sirkeci-Harem seferini yapmaya hazırlanan arabalı vapurdan denize düşen araçta hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz için Halkalı Hoca Ömer Çetinsaya camisinde cenaze töreni düzenlendi.

İhlas Haber ajansında yer alan habere göre, cenazeye kazadan kurtulan anne Ebru Güleren Yılmaz, aile yakınları ve Karadayı dizisinin ünlü oyuncuları da katıldı. Minik Ece’nin cenazesinin camiye gelmesiyle gözyaşları sel oldu. Anne Ebru Güleren Yılmaz ve yakınları Minik Ece’nin tabutuna son kez sarıldı.

Cenazeye anne Ebru Güleren Yılmaz’ın makyöz olarak çalıştığı Karadayı dizisinin ünlü oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu, Şebnem Dilligil, Başak Okay, Leyla Tuğutlu, Barış Falay ve Aslı Orcan da katıldı

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