Arabalarınızı indirmeyi unuttuk; üzgünüz!

T24 - İngiltere ve Fransa'yı Manş Denizi altından birbirine bağlayan Eurotunnel'ın yöneticileri, İngiltere'den Fransa'ya geçmeye çalışırken kendilerini yine başladıkları yerde bulan yolculardan özür diledi.

Eurotunnel'ın işlettiği demiryolu tüneli ile, otomobiller trenlere yüklenerek kısa sürede karşı yakaya taşınıyor.

Ancak Eurotunnel'ın Fransa'nın Calais istasyonundaki ekibi, Cumartesi günü İngiltere'den yola çıkan sabah 08.50 seferinin sonunda treni boşaltırken, vagonlardan birindeki yedi otomobili görmemiş.

Vagondaki araçlar, bu nedenle trenden indirilemeden, tren İngiltere'ye dönmek üzere yola çıkmış.

Çalışanlar durumu farkettiklerinde trenin seferine başlamış olduğunu ve hızlı tren hattındaki yoğun seferler dolayısıyla geri döndürülemediğini belirtiyorlar.

'Üzgünüz'

Trende mahsur kalan yolculardan özür dileyen şirket, yolcuları daha sonraki ilk seferle Fransa'ya ulaştırdığını bildirdi.

Yanlışlıktan 20 kadar yolcunun etkilendiği belirtiliyor.

Yolcuların ücretleri iade edilirken, gelecekteki bir geçiş içinde açık bilet sunuldu.

Eurotunnel sözcüsü, "İçtenlikle özür diliyoruz. 16 yıllık tarihimizde başımıza hiç böyle bir şey gelmemişti; çok utanç verici bir durum" diye konuştu.

Yetkililer, araçların bulunduğu vagonun bir önündeki vagonun önceki seferde bir akaryakıt sızıntısı dolayısıyla boş bırakıldığını, çalışanların 'yükleme buraya kadardı' düşüncesiyle arkadaki vagonu kontrol etmediğini belirtiyor.

Eurotunnel ile Londra'dan Paris'e yolculuk üç saat sürüyor.

İki ülkenin kıyılarını deniz altından bağlayan tünel ise, 39 kilometresi su altında olmak üzere 50 kilometre uzunluğunda. Geçişin sadece tünel içindeki bölümünün süresi de 35 dakika