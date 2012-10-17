Arabada sigara çocuklara zararlı

Uzmanlar arabada içilen sigaranın pencere ya da havalandırma açık bile olsa güvenli sayılan düzeyin üzerinde kirlilik yarattığını söylüyorlar.

İskoçya'da yapılan bir araştırmada uzmanlar arabayla yapılan 85 seyahat sırasında ölçümler yaptılar ve araçlardaki hava kirliliğinin Tobacco Control adlı dergide yayınlanan çalışmaya göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen limitleri aştığını tespit ettiler. İngiltere Tabipler Birliği araçlarda sigara içmenin tamamen yasaklanmasını istiyor.

'Çocuk varsa sigara yasak olmalı'

Aberdeen Üniversitesi'nden Dr Sean Semple'ye göre, çocuklar yetişkinlerden daha hızlı nefes alıp verdikleri, bağışıklık sistemleri daha az gelişmiş olduğu ve başkasının sigara dumanından kaçınma imkanlarından büyük ölçüde yoksun olduğu için bu hava kirliliğinden çok daha fazla etkileniyorlar.

Araçların arka koltuğuna, çocukların oturabileceği pozisyona yerleştirilen bir ölçüm cihazı ile verileri kayda geçiren uzmanlar, süreleri 10 dakika ile 1 saat arasında değişen bu yolculukların hava kirliliği analizini yaptılar.

İzlenen 85 araba seyahatinin 49'unda sürücü 1 ila 4 sigara içti.

Bu 49 yolculuk sırasında parçacık madde oranı ortalama metreküpte 85 mikrogram düzeyine ulaştı. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün iç mekanlar için güvenli sınır olarak belirlediği metreküpte 25 mikrogramın üç mislini aşıyor.

Sürücü yalnızca bir sigara içse ve camları açık tutsa bile havadaki parçacık madde oranı yolculuk sırasında belli anlarda güvenli düzeyi aşıyor.

Araştırmayı yapan uzmanlar "Arabalarda sigara içildiğinde, en iyi havalandırma koşullarında bile, duman yoğunluğunun büyük olasılıkla sağlığa zararlı düzeylere çıktığı sonucuna vardık" diyorlar ve çocukların da seyahat ettiği araçlarda sigara içmenin yasalarla açıkça yasaklanması için çağrı yapıyorlar.

'Özel alanın mahremiyeti'

Şu anda araçlar ev gibi özel alan sayıldığından sigara içme konusunda bir kısıtlama uygulanmıyor.

Sigara içenler lobi grubu Forest'ın başkanı Simon Clark, "Biz yetişkinleri arabalarında küçük çocukların bulunduğu durumlarda sigara içmeye teşvik etmiyoruz, ama araçlarda sigara yasağına kesinlikle karşıyız" diye konuştu.

Clark "Yapılan araştırmalar yetişkinlerin yüzde 84'ünün arabada çocuk varsa zaten sigara içmediğini gösteriyor. O nedenle yasak, ölçüyü aşan bir önlem olur" diyor.

Sigara lobileri arabanın tıpkı ev gibi insanların özel alanı olduğunu, eğer arabada sigara içmek yasaklanırsa, bunu mantıken evde sigara içmenin izleyeceğini söylüyorlar ve insanların kendilerine ait alanlara böyle bir müdahelenin hak ihlaline girebileceğine işaret ediyorlar. (BBC Türkçe)