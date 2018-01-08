Arabada seks yapmak yaygınlaşınca belediye cinsel ilişki kutuları inşa etti

İsviçre'de sokaklarda araba içinde para karşılığı seks yapmak artınca, Zürih Belediyesi cinsel ilişki kutuları inşa etti.

İsviçre'de fuhuş şehir merkezlerine yayılınca, Zürih'in dış mahallelerinden birinde cinsel ilişki kutuları inşa edildi. Para karşılığında cinsel ilişkiye girmek isteyen erkekler, arabalarına aldıkları seks işçileri ile bu kutuların içine giriyorlar. Son yıllarda merkezi yerlerde araba içinde cinsel ilişkiye giren insan sayısının artması vatandaşları rahatsız etmeye başlayınca, bu yöntem ile olaya çözüm bulunmaya çalışıldı.

Kadınlar için panik butonu var

Proje sayesinde seks işçilerine yetkililerin ulaşımı ve kontrolü de sağlanmış oluyor. Aynı zamanda kabinlerde bulunan panik butonları sayesinde, kadınların güvenliği de sağlanıyor.

Maliyeti bir milyon euro

Bu kabinlerin yakınındaki destek merkezleri de seks işçilerine yardımcı olmaya çalışıyor. Tesisin maliyetinin bir milyon euro olduğu açıklanırken, tesisin başarılı olması durumunda yaygınlaştırılması düşünülüyor.