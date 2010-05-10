Araba kullanmak da kanser sebebi

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Bunun da ötesinde, bulguların erkekler için çok önemli olduğu kaydedildi.



Güneşe maruz kalmanın birikmiş etkisinin yıllar geçtikçe ortaya çıkacağını ifade eden araştırmacılar, sürücülerin güneşe maruz kaldıkları miktarın farkında olmaları gerektiğini söylediler. Profesyonel sürücülerin eldiven, gözlük gibi uygun güvenlik ekipmanları kullandığını söyleyen araştırmacılar, bu listeye güneş kremlerinin de eklenmesi ve koruyucu olarak sürülmesi gerektiğini açıkladılar. (habertürk)