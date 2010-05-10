Araba kullanmak da kanser sebebi

T24- Yapılan araştırmalar araba kullanmanın cilt kanseri riskini arttırabileceğini gösteriyor. The Journal of the American Academy of Dermatology dergisinde yayınlanan ve Saint Louis Üniversitesi Tıp Okulu'nda yatan yaklaşık bin 50 hasta arasında, yüzde oluşan cilt kanserinin daha çok sol tarafta oluştuğu belirlendi. Araştırmacılar, bunun araç kullanırken yüzün sol yanının güneşe maruz kalmasından kaynaklandığını belirttiler.
Bunun da ötesinde, bulguların erkekler için çok önemli olduğu kaydedildi.
Güneşe maruz kalmanın birikmiş etkisinin yıllar geçtikçe ortaya çıkacağını ifade eden araştırmacılar, sürücülerin güneşe maruz kaldıkları miktarın farkında olmaları gerektiğini söylediler. Profesyonel sürücülerin eldiven, gözlük gibi uygun güvenlik ekipmanları kullandığını söyleyen araştırmacılar, bu listeye güneş kremlerinin de eklenmesi ve koruyucu olarak sürülmesi gerektiğini açıkladılar. (habertürk)