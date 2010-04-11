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Yaşam

Araba durağa daldı, sürücü kaçtı: 1 ölü

Ankara'nın Etlik semtinde, bir otomobilin, otobüs durağına girmesi sonucu durakta bekleyen 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

11 Nisan 2010 03:00

T24 - Ankara'nın Etlik semtinde, bir otomobilin, otobüs durağına girmesi sonucu durakta bekleyen 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BN 4034 plakalı otomobil, karşı şeride geçip Bülent Köroğlu'nun kullandığı 06 K 7601 plakalı otomobile çarptıktan sonra otobüs durağına girdi.


Kazada, durakta bekleyen, Adem Bozan, İsmet Yektaş ve Fuat Dağ yaralandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İsmet Yektaş kurtarılamadı.


Bu arada, 06 BN 4034 plakalı otomobilin sürücüsünün kaçtığı bildirildi.

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