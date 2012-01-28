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Yaşam

Ara sokakta buz faciası

Bayrampaşa'da kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, kaldırımdaki bir anne ve iki çocuğuna çarptı.

28 Ocak 2012 02:00

T24 - Bayrampaşa'da kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, kaldırımdaki bir anne ve iki çocuğuna çarptı. 8 yaşındaki Muhammet Emin Onur hayatını kaybederken, Ayşe ve Beyza Onur yaralandı.


Kocatepe Mahallesi, Fatih Caddesi 68'inci Sokak üzerinde Saat 22.30 sıralarında meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle gelişti; Kar nedeniyle buzlanan sokakta yokuş aşağı inerken kullandığı 34 PSL 53 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybeden S.A, kaldırımda yürüyen anne Ayşe Onur, kızı Beyza ile oğlu 8 yaşındaki Muhammet Emin'e çarptı. Ardından cip park halindeki bir minibüse ve bir ağaca çarptıktan sonra durabildi. Cipten inen S.A, yaralıları aracına alarak Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne götürdü.



8 yaşındaki Onur kurtarılamadı


Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammet Emin Onur hayatını kaybetti. Bacağı kırılan Anne Ayşe Onur ile kaşı açılan kızı Beyza, sevk edildiği Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın ardından belediye görevlileri sokakta tuzlama çalışması yaptıkları gözlenirken, vatandaşlar sokağı tuzlayan belediye görevlilerine tepki gösterdi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta inceleme yaptı. Polis kazayla ilgili olarak geniş çaplı araştırma başlattı

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