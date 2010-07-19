-ARA SINIF YURT BAŞVURULARI 26 TEMMUZDA ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Halen bir yüksek öğretim kurumuna devam eden ara sınıf öğrencilerinin yurt, burs, öğrenim ve katkı kredisi başvuruları 26 Temmuz-13 Ağustos 2010 tarihleri arasında alınacak. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak yaptığı yazılı açıklamada, 2010-2011 öğretim yılında kurum yurtlarında barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak için başvuru esaslarının belirlendiğini bildirdi. Buna göre, halen bir yüksek öğretim kurumuna devam eden önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin başvuruları 26 Temmuz-13 Ağustos 2010 tarihleri arasında, yüksek lisans, doktora, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yüksek öğretim programına girecek öğrencilerin başvuruları ise 20 Eylül-1 Ekim 2010 tarihleri arasında YURTKUR'un ''www.kyk.gov.tr'' internet adresinden yapılacak. Kurum yurtlarında barınmakta iken yüksek öğretim kurumunun süresi içinde bitirememiş artık yıl öğrencilerinin yurt başvuruları, 13-24 Eylül 2010 tarihleri arasında 2009-2010 öğretim yılında barındıkları yurt müdürlüklerinde alınacak. Asıl listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları 31 Ağustos-17 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılacak ve yurtlar 13 Eylül 2010'de hizmete açılacak. Yedek listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtlar 20 Eylül 2010 tarihinden itibaren başlayacak, bundan sonraki her Pazartesi günü ilan edilecek olan yedek listedeki öğrencilere 5'er gün kayıt süresi tanınacak. Yedek listeler bölge müdürlüğünün bulunduğu illerde bölge müdürlüğünce, bölge müdürlüklerinin olmadığı il/ilçelerde ise yurt müdürlüklerince ilan edilecek. İlk defa bir yüksek öğretim kurumuna girecek olan öğrencilerden kurum yurtlarında barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyenlerin müracaatları ÖSYM tarafından sonuçların açıklandığı tarihten itibaren kurumun internet adresinden yapılacak.