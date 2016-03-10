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Kültür-Sanat

Ara Güler'in Yaşar Kemal sergisi yarın başlıyor

"Yaşar Kemal’e Bir Ara’lık Bakış” sergisi 11 – 31 Mart arasında Fulya Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

10 Mart 2016 16:40

Yaşar Kemal’in İstanbul’a geldiğinde tanıdığı ilk kişi olan Ara Güler, yazarın o zamandan itibaren İstanbul, Tekirdağ, Adana ve Paris gibi farklı şehirlerde/kentlerde birçok fotoğrafını çeker. Bu fotoğraflar ölümünün birinci yılında bir sergide bir araya getiriliyor.

Evrensel'de yer alan habere göre, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından hazırlanan ve Beşiktaş Belediyesi tarafından desteklenen “Yaşar Kemal’e Bir Ara’lık Bakış” Sergisi, iki koca çınarın dostluğunun da bir belgesi niteliğinde. Sergi, Kemal’in İstanbul’a ilk geldiği yıllardan ölümüne kadar olan dönemi kapsayan ve serginin kataloğunda yer alan 125 fotoğraftan özel olarak seçilen 43 fotoğraftan oluşuyor.

Yaşar Kemal’e Bir Ara’lık Bakış” sergisi 11 – 31 Mart arasında Fulya Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

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