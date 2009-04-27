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Kültür-Sanat

Ara Güler'in İstanbul fotoğrafları Almanya'da

Almanya'nın Duisburg kentinde, fotoğraf ustası Ara Güler'in, 1950'li yıllarda İstanbul'da çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

27 Nisan 2009 03:00

Almanya'nın Duisburg kentinde, fotoğraf ustası Ara Güler'in, 1950'li yıllarda İstanbul'da çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Duisburg'da 13 Mayısa kadar sürecek olan "Boğaziçi - Kültürler Geçidi" festivali etkinlikleri çerçevesinde "Alman Denizcilik Müzesi"nde açılan sergi büyük ilgi topluyor.

Sergide, İstanbul'da 1950'li yıllarda çekilmiş 52 adet siyah-beyaz fotoğraf yer alıyor.

Sergide yer alan fotoğrafların seçimini yapan Hasan Şenyüksel, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Güler'in 1950'li yıllardan bu yana sistematik bir şekilde Türkiye'nin belgeselini hazırladığını söyledi.

Müze yetkilileri de, Güler'in dünya çapında adından söz ettirmiş, dünyanın pek çok ülkesini gezmiş bir fotoğraf sanatçısı olduğunu ifade ettiler.

Şenyüksel, "80 yaşında olmasına rağmen İstanbul sokaklarında hala fotoğraf çekiyor. Geçen seçimlerde sokağa çıkarak bayrak, afiş gibi çalışmalar yaptı. Yeni bir belgesel hazırlığında, ancak medya bu çalışmasını gözden kaçırdı" dedi.

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