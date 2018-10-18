Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildi

90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler'in cenazesi yaşamını yitirdiği hastaneden alınarak Beyoğlu'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi.

Duayen foto muhabir Ara Güler, dün akşam rahasızlanarak kaldırılğıdı hastanede yaşamını yitirdi. Güler'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Güler'in cenazesi vefat ettiği hastaneden alınarak Beyoğlu'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi.

TIKALYIN - Ara Güler hayatını kaybetti!

Ara Güler kimdir?

Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler, 90 yaşında hayatını kaybetti. Gazetecilikte 68 yılı geride bırakan, 20'ye yakın kitabı bulunan Ara Güler, Türkiye'nin yakın tarihine objektif tutan en önemli isimlerden biriydi.

Fotoğrafın sanat dalı olmadığını düşünen Ara Güler, kendisini,"Ben de gazeteciyim. Fotoğrafçı değilim. Fotoğrafçı ile gazeteci arasındaki fark budur. Fotoğrafçı bomba patlar kaçar. Ama gazeteci peşinden gider olayı yakalamaya çalışır. Ben de bu yaşa kadar ona göre çalıştım" şeklinde tanımlıyordu. Tam da bu persfektifle, dünyaya 6-7 Eylül olayları, 27 Mayıs darbesi gibi Türkiye'nin kritik dönüm noktalarını duyuran haberlere Ara Güler'in fotoğrafları eşlik etti.

ABD'de, Almanya'da, Fransa'da sergiler açtı, 1961'de Birleşik Krallık'ta yayınlanan Photography Annual, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımlanan. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu.

Bertrand Russell, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali gibi birçok sanatçının fotoğrafını çeken ve röportajlar yapan Ara Güler, 68 yıllık gazetecilik kariyerinde "Bir tane çok zorlamasına rağmen çekemediği, bir de fırsat olmasına rağmen bile bile çekmediği" iki isim olduğunu söylemişti:

"Pire gibi dolanarak dünyanın en cevval tipini yaratmış Charlie Chaplin'i felçli halde çekmek bana yakışmazdı. . Chaplin benim dünyamı kuran, bana vizyonu veren, hayata bakmayı öğreten adam... O zamanlar İsviçre'de bir satoda yaşıyordu.. Karısı da Amerikalı ünlü yazar Eugene O'Neill'in kızı Oona'ydı. Bunların şatosunun önünde 3 gün kar kıyamet demedim bekledim. Sonunda Oona donmamdan korkup, 'Konuşursan konuş, ama resim çekme' dedi. Adam yürüyen iskemlede, felçli resimlerini çektirip akıllarda böyle bir imaj bırakmak istemiyordu. Çünkü o da benim gibi elimdeki fotoğraf makinesinin acımasız olduğunu biliyordu."

Ara Güler'in bir türlü yakalayamadığı isim ise Jean Paul Sartre'tı:

"Jean Paul Sartre! Tam ayağının altına alıp dövmelik, şımarık, Fransız Rosif diye bir sekreteri vardı herifin. Gece sokakta görsem de karanlıktra benzetsem şu p*zevengi diye içimden çok geçirdim, ama yapamadım. Aslında kazığı şuradan yiyorsun; Türk olduğun için... Türk gazeteci olduğunu duyduklarında yarı yarıya kaybediyorsun. Bir de o it araya kamış koydu. Sonunda birkaç resmini çektim Sartre'nin, ama kendisiyle konuşma fırsatım olmadı."

Lafı dolandırmadan konuşması, argo kullanımı ve zaman zaman fevri davranışları onun huysuz ve aksi olarak anılmasına sebep oldu. Kendisi ile bu yorumlara "Enayiliğe kızıyorum da ondan. Herif enayi bir şey soruyor, azarlıyorum. O zaman da aksi olmuş oluyorum" diye yanıt verdi.

2015 yılında Ara Güler'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını çekmesi politik bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Güler bu konuda kendisini eleştirenlere "Cumhurbaşkanını çekmeyip sizi mi çekecektim" yanıtını verdi. Erdoğan'ın fotoğraf çekiminden 3 yıl sonra söylediği "Bugüne kadar kaç cumhurbaşkanı geçti bizden, 20 tane, 30 tane geçti. Bir tanesi de kafa tutmadı ya kimseye. Yani onun o tarafı hoşuma gidiyor" sözleri de sosyal medyada geniş yer tuttu.

90'ıncı yaşında müzesi açıldı

Geçtiğimiz aylarda, Ara Güler'in 90’ıncı yaş gününde, arşivinin tek parça olarak korunması ve geleceğe aktarılması için Ara Güler Müzesi, ‘Islık Çalan Adam’ sergisiyle açıldı.