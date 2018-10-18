Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildi

Zeki GÜNAL/iSTANBUL, (DHA) 90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler\'in cenazesi vefat ettiği hastaneden alınarak Beyoğlu\'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi\'ne getirildi.

(FOTOĞRAF)