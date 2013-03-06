Ara Güler'e fahri doktora unvanı verildi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, fotoğraf sanatçısı Ara Güler'e, fotoğraf sanatına katkılarından dolayı 'Fahri Doktora' unvanı verdi.

Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu, aldığı karar doğrultusunda yarım yüzyılı aşkın foto-muhabirliği yapan Ara Güler’e, Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle, Fahri Doktora’ unvanı verdi. Törene, Ara Güler’in yanı sıra, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Doğan Hızlan, üniversitenin rektörü Prof. Yalçın Karayağız, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Zeki Alpan, üniversite hocaları, öğrenciler ve fotoğraf tutkunları katıldı.

Unvan için biraz geç kalındı

Tören sırasında konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız, Ara Güler’in kendisi için özel bir insan olduğunu, onun sayesinde fotoğrafı sevdiğini belirterek, "Türk fotoğraf sanatının en büyük duayeni, en büyük ustası Ara Güler’in burada olmasından büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Biraz geç kaldık. Bunun için özür diliyoruz. Çok daha önce yapmamız gereken bir törendi. Sergi de bizim için çok kıymetli. Onu da yıllar önce gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Bu gecikmeden dolayı da Türkiye ’de fotoğrafa gönül vermiş herkesten özür diliyorum" dedi.

Karayağız, Ara Güler’in yaratıcı fotoğrafçılık sanatıyla uluslararası alanda ün kazanmış bir sanatçı olduğunu ifade ederek, "Türkiye’nin sanat eğitimi veren üniversitesi olarak bizler, Ara Güler ustanın 20. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan emeğiyle, ülkemizin kültür sanat yaşamına katkılarını saygıyla, şükranla selamlıyoruz" diye konuştu.

Foto-muhabirliği bir nevi tarihçiliktir

Törende konuşan Ara Güler, "Bir şeyler söylememi istediniz ama ne diyeceğimi şaşırdım. Şimdi insan düşünüyor; Neden bana bu kadar ilgi gösteriyorlar’ diye. Demek ki bir şey yapmışım. Fakat şimdi bu benim ikinci defa fahri doktora almam. Yani demek ki biraz alıştık. Bunların olması iyi oluyor. İnsana şevk veriyor. Demek ki ben bir şey yapmışım, benim farkıma varmışlar. Ben de 60 sene gazetecilik yaptım. Basın hizmet ödülü aldım. Bunların bir birikimi var. Şimdi öyle düşünüyorum ki foto muhabirleri, dökümante film yapanlar insanlık tarihinin görsel kısmını yazmaktadır. Bunlar tarihin bir parçası oluyor. Bir takım şeylerin yaşamları örfler, adetler oralara kaydoluyor. Bunları yapmak aslında tarihçi hikayesidir. Bu tarihçiliktir. Dünyanın, yaşadığı devrin aynasını tarihe bırakmaktır. Şimdi bütün mevzu birikimi tarihe mal etmektir. Bu da bir takım şeylerle olur" diyerek teşekkür etti.

‘Ara Güler’e Saygı’ adlı belgesel filmin gösteriminin ardından Rektör Prof. Yalçın Karayağız, Ara Güler’e ‘Fahri Doktora’ belgesini verdi. Cüppe giyen Ara Güler’e ayrıca üniversitenin 130. kuruluş yıldönümü nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Zeki Alpan, üniversitenin sembolü olan baykuş heykeli hediye etti.

Ödül töreninin ardından, davetliler Ara Güler’in fotoğraf sergisini gezdi. Güler de, sevenleri için fotoğraflarının yer aldığı kitabını imzaladı.