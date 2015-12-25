Ara Güler'den Cumhuriyet'in özür mesajına ağır cevap

Usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını çekmesine "Usta'yı 'Ara' ki bulasın" başlıklı metinle tepki gösteren, ardından "Kamplaşma tuzağına biz de düştük" diyerek özür mesajı yayımlayan Cumhuriyet gazetesine ağır ifade ile cevap verdi.

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan (25 Aralık 2015) usta sanatçı, "Cumhuriyet gazetesi sizden özür diledi, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "... aşağı Kasımpaşa!" yanıtını verdi.

Güler, Bazı kesimler tarafından kendisine yöneltilen eleştirelere "Hiçbirini tanımam, etmem. Bunlar tam sopalık, iki tane indireceksin orada kalacaklar!" karşılığını verdi.

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